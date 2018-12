Natale: successo a Sant'Andrea per Presepe Vivente al borgo

(ANSA) - SANT'ANDREA APOSTOLO (CATANZARO), 28 DIC - Successo a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio per la settima edizione del "Presepe vivente", manifestazione che rientra negli eventi "storicizzati" della Regione finanziati con i fondi Pac 2014-2020. Centinaia di visitatori hanno gremito le vie del centro storico del borgo diventato, per l'occasione, un autentico museo a cielo aperto delle arti, dei mestieri, dei suoni e dei colori tipici della comunità. Il "Presente Vivente" di Sant'Andrea si caratterizza per la reinterpretazione, in chiave contemporanea, dei luoghi identitari del centro storico cittadino: dalla Gradonata di Porta Marina che conduce alla Chiesa di Sant'Andrea Apostolo e alla Chiesa di San Rocco, dal Museo della Memoria al Convento delle Suore Riparatrici, fino alla Chiesa di Santi Apostoli Pietro e Paolo con la splendida Torre dell'Orologio per finire agli storici palazzi nobiliari Calabretta, Damiani e Jannoni.

All'evento centrale è abbinato anche un percorso enogastronomico e artigianale.