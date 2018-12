Il Matera sciopera, la Reggina vince 6-0

(ANSA) - MATERA, 26 DIC - Come annunciato alla vigilia di Natale, i giocatori del Matera (Serie C, girone C) oggi hanno scioperato a causa del mancato pagamento degli stipendi e non sono scesi in campo nella gara casalinga contro la Reggina. Al loro posto i giovani della formazione 'Berretti' che sono stati sconfitti per 6-0. Lo sciopero dei giocatori del Matera è stato proclamato insieme all'Aic, l'Associazione italiana calciatori.