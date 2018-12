(ANSA) - PESARO, 26 DIC - "Quanto è accaduto ieri ha sconvolto tutti, perché Pesaro e Urbino non è un territorio di mafia". Lo scrive Giovanni Gostoli, segretario regionale Pd Marche. "D'altronde - aggiunge - se un parente di un 'pentito', o testimone di giustizia, viene portato a #Pesaro per essere protetto dalla criminalità significa che lo Stato molto probabilmente considera questo territorio migliore di altri.

Purtroppo questa volta qualcosa non ha funzionato e il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, dovrebbe spiegare cosa ai pesaresi invece di fare i selfie". "Ad ogni modo, anche se questo non è il caso, - afferma ancora Gostoli - è giusto ribadire che noi saremo sempre dalla parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Mai abbassare la guardia rispetto alle possibili infiltrazioni malavitose. Bisogna essere vigili soprattutto in tempi di crisi o difficoltà economica. Grazie - conclude Gostoli - a chi si dedica ogni giorno nel territorio, nelle istituzioni e nelle scuole per promuovere e difendere la cultura della legalità".(ANSA).