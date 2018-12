In fiamme capannone a Catanzaro, danni

(ANSA) - CATANZARO, 24 DIC - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti è scoppiato nella notte, a Catanzaro, all'interno di un capannone adibito a deposito e ad attività commerciale di materiale cartaceo. A causa del rogo, che ha provocato seri danni una parte della copertura della struttura ha ceduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e del distaccamento aeroportuale di Lamezia Terme. Presenti anche squadre e mezzi provenienti da Sellia Marina, Taverna e Girifalco.

I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per evitare il propagarsi delle fiamme che comunque hanno lambito anche un'altra area del capannone all'interno della quale sono ospitate un'autocarrozzeria con centro revisioni e autonoleggio.

La tempestività dell'intervento ha consentito di mettere in sicurezza diversi automezzi mentre altri sono stati interessati dalle fiamme. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa sulle cause dell'incendio.