Trovato cadavere 37enne,ipotesi overdose

(ANSA) - CATANZARO, 19 DIC - Il cadavere di un uomo, S.G., di 37 anni, è stato trovato stamani all'interno della stazione delle Ferrovie della Calabria del quartiere Corvo di Catanzaro.

Accanto al corpo c'era una siringa usata e questo fa ipotizzare che il 37enne sia deceduto per overdose.

A trovare il cadavere dell'uomo, che da pochi giorni aveva lasciato una comunità di recupero della città e, oltre ad essere noto come assuntore di sostanze stupefacenti, aveva precedenti per spaccio, è stato un dipendente delle Ferrovie della Calabria, che ha subito informato la Squadra mobile di Catanzaro.