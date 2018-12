A Vibo tappa mostra "Planet vs Plastic"

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 19 DIC - Successo di pubblico a Vibo Valentia per la mostra internazionale "Planet vs Plastic. Un pianeta straordinario tra bellezza e abusi", di Randy Olson, tra i principali fotografi al mondo e firma del National Geographic, ospitata a Palazzo Gagliardi.

"La mostra, visitabile fino al 6 gennaio - affermano gli organizzatori - racconta una sfida sempre più attuale: l'autorevole rigore, la maestosa armonia, il delicato equilibrio e la straordinaria bellezza del nostro Pianeta impegnato nell'ardua lotta di resistenza contro l'inquinamento, specie quello prodotto e oltremodo invasivo, dalle materie plastiche".

"Planet vs Plastic", ideata e prodotta da Bluocean, dopo Vibo dal 10 gennaio sarà fruibile a Reggio Calabria, al Castello Aragonese, con un allestimento che vedrà impiegate soluzioni dedicate e originali. L'evento è frutto della partnership tra Bluocean e National Geographic.