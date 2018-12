Incendio distrugge 4 auto a Badolato

(ANSA) - BADOLATO (CATANZARO), 18 DIC - Quattro vetture sono state distrutte da un incendio la notte scorsa a Badolato. Le vetture erano parcheggiare su via Nazionale. Le fiamme hanno coinvolto una Smart, una Lancia Delta, una Fiat Stilo ed una Lancia Prisma. Sul posto, per estinguere l'incendio, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato con il supporto di un'autobotte.

Fiamme e calore sprigionato dalle auto incendiate hanno investito 3 dei 4 piani di uno stabile adiacente, danneggiando le unità esterne dei condizionatori, le tapparelle delle finestre ed annerendo le pareti.

Accertamenti sono in corso per risalire all'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.