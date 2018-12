Incendio casa, anziana salva su balcone

(ANSA) - CUTRO (CROTONE), 17 DIC - Ha visto la propria abitazione invasa dal fumo di un incendio e si è rifugiata sul balcone di casa, riuscendo a mettersi in salvo. Momenti di autentico panico, a Cutro, per un'anziana signora che vive da sola soccorsa dai vigili del fuoco intervenuti il rogo scoppiato, per cause in corso di accertamento, nella sua abitazione.

Scattato l'allarme sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco di Crotone con tre automezzi tra i quali anche l'autoscala. Il rogo, sviluppatosi all'interno del vano cucina, ha immediatamente interessato e distrutto l'intero mobilio della stanza. Per la donna solo tanto spavento.