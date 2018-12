Cadavere acque porto Corigliano Rossano

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 17 DIC - Il cadavere di un uomo, in stato di saponificazione, è stato trovato dalla Guardia costiera nelle acque antistanti il porto di Schiavonea di Corigliano Rossano.

Da una prima ispezione cadaverica il corpo sembrerebbe essere in acqua da oltre dieci giorni. L'uomo deceduto è irriconoscibile ma sembrerebbe essere di carnagione chiara e dall'apparente età di 50 anni. Sul posto, oltre agli uomini della capitaneria di Porto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro.

Il cadavere è stato trasferito nell'obitorio del cimitero di Corigliano. Disposta l'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire all'identità dell'uomo e alle cause che ne hanno provocato la morte.