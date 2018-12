Motocicli,in Calabria 2017 aumento 0,8%

(ANSA) - CATANZARO, 13 DIC - Nel 2017 in Calabria il parco circolante di motocicli ha raggiunto quota 142.517 unità, contro le 141.391 unità del 2016 con un aumento dello 0,8%. E' quanto emerge da un'elaborazione di Federpneus, associazione nazionale rivenditori e specialisti di pneumatici sulla base di dati Anci.

Secondo l'indagine è cresciuto sia il parco circolante di motocicli con fascia di cilindrata fino a 125 cc (+0,5%), sia quello di motocicli con fascia di cilindrata compresa tra 251 e 750 cc (+1,5%), ma soprattutto quello di motocicli con fascia di cilindrata oltre 750 cc (+3,8%). In calo, invece, quello con fascia di cilindrata compresa tra 126 e 250 cc (-0,4%). La provincia calabrese in cui vi è stata la maggior crescita del parco circolante di motocicli tra il 2016 e il 2017 è Cosenza (+1,4%), seguita da Vibo (+1%), Reggio (+0,7%) e Crotone (+0,3%). Invariata la situazione a Catanzaro.