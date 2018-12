Minaccia suicidio, desiste grazie a Cc

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 6 DIC - É saluto sul tetto di casa, nella frazione "Paravati" di Mileto, e, per circa mezzora, ha minacciato di suicidarsi lanciandosi nel vuoto.

Protagonista della vicenda un trentenne del posto. A convincerlo a desistere é stato il tenente colonnello Luca Romano, vicecomandante provinciale di Vibo Valentia dei carabinieri, che é salito sul tetto ed ha iniziato ad avviare una paziente opera di persuasione nei confronti, riuscendo alla fine a farlo recedere dal suo proposito.

Nei giorni scorsi una sorella del trentenne aveva tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della propria abitazione e riportando lesioni gravi per le quali é tuttora ricoverata nell'ospedale di Vibo Valentia. Non si esclude, a questo punto, che l'iniziativa del trentenne possa essere collegata al gesto compiuto dalla sorella.