Ryanair, da aprile rotta Lamezia-Berlino

(ANSA) - CATANZARO, 4 DIC - Dal primo aprile sarà operativa, con una frequenza di due voli a settimana, la nuova rotta Ryanair da Lamezia Terme a Berlino Tegel. Lo ha annunciato la compagnia aerea con un comunicato. Il collegamento, in funzione il lunedì e il venerdì, si inserisce nella programmazione di Ryanair in Calabria per l'estate 2019 che offrirà 12 tratte in totale, tra cui le rotte per Berlino Tegel e Malta, con l'obiettivo di trasportare un milione 200 mila clienti per il prossimo anno. "Siamo lieti - ha affermato John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair - di annunciare questa nuova rotta da Lamezia, la nostra dodicesima dallo scalo di Lamezia Terme per l'estate 2019. Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti su varie rotte da Lamezia a partire da 14,99 euro per viaggiare entro marzo 2019. Questa offerta è valida fino alla mezzanotte di mercoledì 5 dicembre".