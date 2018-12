Carabinieri sventano rapina a Pizzo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 4 DIC - Rapina sventata dai carabinieri questa mattina nell'ufficio postale di Pizzo. Verso le 8.30, un uomo ha telefonato alla centrale operativa dell'Arma per segnalare la presenza sospetta di tre persone nelle vicinanze dell'edificio situato lungo via Nazionale, due delle quali col volto travisato da un passamontagna. La sala operativa ha dunque predisposto il servizio di sicurezza intercettando il portavalori e scortandolo fino a destinazione. Secondo quanto si é appreso, i tre sospetti, alla vista delle pattuglie, si sono immediatamente dileguati. Nel momento dell'arrivo del portavalori, nell'ufficio erano presenti numerosi anziani in attesa del pagamento della pensione.

I controlli dei carabinieri, finalizzati a prevenire episodi criminosi, in particolare nel periodo prefestivo e in quello natalizio, saranno intensificati.