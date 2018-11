In auto con 300 gr di hascisc, arrestati

(ANSA) - ROSETO CAPO SPULICO (COSENZA), 30 NOV - Due corrieri della droga sono stati arrestati dai finanzieri della Tenenza di Montengiordano nel corso di un controllo sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico. I due, S.V., di 55 anni, incensurato, e G.G. (30), già noto alle forze dell'ordine, entrambi di Bari, viaggiavano a bordo di una Peugeot 207. I finanzieri hanno deciso di effettuare un controllo sulla vettura trovando, nascosti nel sedile anteriore in un sacchetto di plastica sotto vuoto per evitare che i cani antidroga li individuassero, tre panetti per complessivi 300 grammi di hascisc. La droga, secondo gli investigatori, era destinata alle piazze di spaccio dei comuni della Sibaritide. I due baresi, su disposizione del magistrato di turno della Procuta di Castrovillari, sono stati portati in carcere.