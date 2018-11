Scuola polizia Vibo,edificio a Montinaro

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 29 NOV - La "Palazzina Studi e Corsi" della Scuola Allievi agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia é stata intitolata ad Antonio Montinaro, Medaglia d'oro al valore civile, vittima della strage di Capaci. La cerimonia d'intitolazione si é svolta stamattina alla presenza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e di Pina Montinaro, moglie dell'agente, che si formò, quando fu assunto in Polizia, proprio nella Scuola di Vibo. "Il messaggio contenuto in questa intitolazione - ha detto Pina Montinaro - è molto importante e mi riempie di orgoglio. Lo stesso orgoglio che devono avere tutti poliziotti che passano da questa scuola". "Provo tanta amarezza ma anche tanta rabbia - ha aggiunto - perché chi avrebbe dovuto tutelare gli uomini dello Stato non lo fece. Per fortuna la maggior parte dello Stato è costituito da persone perbene e l'iniziativa odierna ne è la dimostrazione, con la presenza del prefetto Gabrielli, che si é dimostrato sempre vicino ai familiari delle vittime".