Il "Lopez-Solenghi show", talento puro

(ANSA) - CATANZARO, 29 NOV - Talento, bravura, versatilità, simpatia: é stato tutto questo, e tanto altro ancora, lo spettacolo "Massimo Lopez & Tullio Solenghi show", in scena al Teatro Politeama di Catanzaro. Orfani della grande Anna Marchesini, cui nel corso dello spettacolo hanno rivolto un commovente omaggio sotto forma di poesia, ed accompagnati dalla "Jazz Company" del maestro Gabriele Comeglio, Lopez e Solenghi, nuovamente insieme sul palcoscenico dopo 15 anni, danno sfogo alla loro incontenibile verve, creando momenti di spettacolo puro che lasciano il segno. Solenghi e Lopez, ognuno con le sue caratteristiche e capacità, il primo attore puro, il secondo cantante e imitatore inimitabile, si confermano artisti veri ed intrattenitori incontenibili. Confermando le loro capacità sia quando si esibiscono singolarmente, che quando lo fanno in coppia, integrandosi ed amalgamandosi perfettamente. Il pubblico, alla fine, non la finiva più di applaudire. E loro, sinceri e spontanei, oltre che sinceramente grati, di ringraziare.