'Ndrangheta, 3 misure cautelari Gdf

(ANSA) - BOLOGNA, 28 NOV - La Guardia di Finanza del comando provinciale di Bologna e dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) di Roma sta eseguendo in Emilia-Romagna, Calabria e Lazio un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, ritenute contigue alla cosca Iamonte di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). I tre sono accusati di intestazione fittizia di beni, con l'aggravante del fine di voler agevolare l'attività dell'organizzazione 'ndranghetistica.

Sono stati sequestrati beni per circa 8,5 milioni e sono in corso numerose perquisizioni.