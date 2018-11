Detenzione illegale cardellini, denuncia

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 26 NOV - Deteneva illegalmente 13 esemplari di cardellino. Un uomo di Castrovillari è stato denunciato dai carabinieri forestali che hanno sequestrato i volatili.

I militari hanno scoperto i cardellini, molti dei quali rinchiusi in gabbiette di legno, durante una perquisizione domiciliare. L'uomo, infatti, non è riuscito a fornire alcuna documentazione attestante la lecita provenienza dei tredici uccellini che si trovavano nella corte della sua abitazione in località Vigne della città del Pollino.

I carabinieri forestali, dopo il sequestro, hanno affidato i volatili alle cure del Centro per il recupero della fauna selvatica (Cras) di Rende, che in seguito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, li ha rimessi in libertà.

I cardellini appartengono ad una specie catalogata come protetta e quindi, secondo la normativa in vigore, non si possono detenere se non se ne dimostra la legittima provenienza.