A Cosenza rivive valzer del "Gattopardo"

(ANSA) - COSENZA, 26 NOV - Il valzer di Angelica, una delle scene più significative della storia del cinema, entrata nell'immaginario collettivo grazie al film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti, rivivrà, a Cosenza, nel Museo Multimediale di Piazza Bilotti in occasione dell'inaugurazione dell'iniziativa "TuttoSposi alive", in programma dal 30 novembre al 2 dicembre.

Il grande ballo immortalato nella pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che proprio quest'anno compie 60 anni dalla sua pubblicazione, sarà ricostruito per volere del direttore artistico della manifestazione "Tuttosposi alive", Salvatore Caracciolo, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo e Marketing territoriale, guidato da Rosaria Succurro.

A danzare in questa inedita performance saranno alcune coppie di ballerini del laboratorio coreografico "Sarà Danza", di Mario Palermo. I ballerini danzeranno dal vivo, mentre sui multischermi del museo multimediale scorrerà la lunga sequenza del gran ballo viscontiano.