Il "Don Giovanni" al Cilea di Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 NOV - Lunghi applausi al teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria per il "Don Giovanni" di Mozart, inserito nella rassegna "Reghium opera music Festival", nata dalla collaborazione tra "Città di Reggio Calabria - Alziamo il sipario", associazione Traiectoriae e l'orchestra e il coro del teatro Cilea. La direzione artistica é stata di Domenico Gatto e Renato Bonajuto e la regia di Franco Marzocchi e Sofia Lavinia Amisich. Roberto Scandiuzzi, nel ruolo di "Don Giovanni", e Orlin Anastasso, in quello di "Leporello", suo fedele servitore, hanno dato ritmo e carattere ad una trama già di per sé avvincente, divertente e intrigante. Con loro altri cinque personaggi, da "Donna Elvira", Paoletta Marrocu, a "Masetto", Salvatore Grigoli, fino a "Zerlina", Alexandra Zabala", per completare una recitazione efficace, arricchita da 'arie' che hanno reso celebre quest'opera nel mondo. Di grande effetto l'esecuzione musicale e l'accompagnamento del Coro lirico, sotto la direzione di Gianna Fratta.