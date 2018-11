Rapine in banca dimezzate nel 2018

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - Dimezzate le rapine in Calabria.

Nei primi nove mesi del 2018, infatti, è stato effettuato solo 1 colpo allo sportello contro i 2 dello stesso periodo del 2017, con un calo del 50% (vedi tabella). È questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 188 nei primi nove mesi del 2017 a 134 del 2018 (-28,7%). Nei primi tre trimestri del 2018, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 0,9 a 0,7 a livello nazionale e da 0,7 a 0,3 in Calabria.