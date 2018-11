Critone Librandi in lista Wine Spectator

(ANSA) - CATANZARO, 21 NOV - "Il 'Critone Val di Neto IGT', uno dei vini Librandi più diffusi sul mercato nazionale e sui circa 35 mercati esteri in cui opera l'azienda di Cirò Marina, ha ricevuto uno dei riconoscimenti più rilevanti a cui potesse aspirare. È stato infatti inserito all'81/mo posto nella lista dei 100 vini più importanti dell'anno da 'Wine Spectator', tra i più influenti magazine del settore e ormai vera istituzione nel mondo del vino". Lo riferisce un comunicato dell'azienda Librandi. "Si tratta - commenta la famiglia Librandi - di un premio al vino, ma in qualche modo anche al lavoro di tutto il nostro team ed il fatto che lo abbia ricevuto proprio il 'Critone' rimane un evento pieno di significato, a testimonianza di come la nostra azienda abbia investito, lavorato e puntato con forza alla produzione di qualità, facendo sì che questa fosse accessibile ai più. Il mercato ha sempre gratificato il 'Critone' e questo premio in qualche modo ne suggella e impreziosisce i risultati".