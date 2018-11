A processo autore sparatorie vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 21 NOV - Giudizio immediato per Francesco "Ciko" Olivieri, l'uomo che nel maggio scorso ha ucciso due persone e ferite altre 3 tra Nicotera e Limbadi. Il gip di Vibo Valentia, infatti, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Concettina Iannazzo per evidenza della prova fissando la prima udienza, davanti la corte d'Assise di Catanzaro, al 19 febbraio 2019. A pesare sulla decisione del pm, oltre alle indagini dei carabinieri - che hanno fatto luce su quanto avvenuto tra Limbadi e Nicotera l'11 maggio scorso - anche le dichiarazioni rese dall'indagato che ha ammesso di essere l'autore degli omicidi di Giuseppina Mollese e Michele Valarioti, avvenuti nelle rispettive abitazioni a Nicotera, mentre altre tre persone sono riuscite a scampare alla morte nel corso della sparatoria avvenuta nel bar di Limbadi pochi minuti prima del duplice omicidio. Un'azione di morte che Olivieri non è riuscita a completare per l'intervento dei carabinieri: sulla sua lista c'erano infatti almeno altre tre persone.