Penalisti Reggio,no riforma prescrizione

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 NOV - Gli avvocati penalisti di Reggio Calabria hanno deciso di astenersi dall'attività giudiziaria per protestare contro "le sciagurate iniziative dell'attuale governo, da ultimo la cancellazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado", in adesione alla delibera dell'8 novembre 2018 della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane". "Siamo fermamente contrari - si legge in una nota diffusa a sostegno dell'iniziativa - alla proposta di modifica della prescrizione lanciata con uno strampalato emendamento che blocca il decorso del tempo e rende il cittadino 'eterno imputato' senza distinguere, addirittura, tra una sentenza di condanna ed una di assoluzione. Non lo facciamo perché preoccupati ed occupati a tutelare interessi della corporazione. Piuttosto preoccupati ed occupati a tutelare i diritti delle persone che saranno, loro malgrado, per un tempo infinito coinvolte nel giudizio penale. Siamo favorevoli ad un processo che sia di ragionevole durata ma allo stesso tempo giusto".