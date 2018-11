Parrucchieri rubavano bancomat clienti

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 20 NOV - Approfittavano del fatto che le clienti lasciavano le borse incustodite per rubare i bancomat, ed i relativi codici pin, ed effettuare arbitrariamente prelievi. É l'accusa in base alla quale i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari, a Castrovillari, i titolari di un salone da parrucchiere, Francesco Rio, di 45 anni, e Gilda Rosaria Vigna, di 46, compagni nel lavoro e nella vita.

La donna, secondo la ricostruzione dei carabinieri, distraeva le clienti consentendo al complice d'impossessarsi furtivamente dei bancomat, che poi, una volta effettuati i prelievi illegali, rimetteva nelle borse delle proprietarie, che così non si accorgevano di nulla.

I due arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari. I reati contestati a Rio ed alla compagna sono furto aggravato ed appropriazione indebita.