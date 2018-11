(ANSA) - CATANZARO, 20 NOV - Nel 2017 si sono verificati in Calabria 2.910 incidenti stradali che hanno causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre 4.863. Rispetto al 2016, in controtendenza con il dato nazionale, si registra un aumento degli incidenti (+2,1%) ma una diminuzione del numero di vittime. Lo rileva un forum dell'Istat. In Calabria, nel periodo 2001-2010 le vittime si sono ridotte del 20,2%, pari alla metà della media nazionale (-42,0%). Secondo il focus, nel 2017 l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) deceduti è superiore alla media nazionale (60% contro 45,2%). Guardando agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che hanno avuto nell'incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni) il peso relativo è inferiore nel 2017 a quello nazionale (44% contro 49,8%). Però nel periodo 2010-2017 l'incidenza di pedoni deceduti è più che raddoppiata in Calabria (da 10,1% a 21%) e anche nel resto del Paese si registra un aumento sensibile (da 15,1% a 17,8%).