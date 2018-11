"Parco Impastato vergogna per Lamezia"

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 19 NOV - "Le condizioni in cui versa il Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme suonano come una vergogna per un'amministrazione commissariale che ha lasciato in questo stato uno dei luoghi più frequentati della città". Lo sostiene, in una nota, Giuseppe Gigliotti, presidente della sezione di Lamezia Terme di "Italia Nostra".

"L'area bambini - aggiunge - é in pieno degrado ed anche pericolosa, con buche spaventose per le quali i bambini rischiano di farsi seriamente male. Erbacce, cumuli di rifiuti, scarsa illuminazione e servizi igienici chiusi sono la rappresentazione plastica di un fallimento che Lamezia Terme e i suoi abitanti non meritano. È il caso che il Prefetto chiami i commissari a rispondere del totale abbandono in cui versa la città. Ed é anche il caso che il Ministro dell'Interno, con un provvedimento urgente e straordinario, rimuova la terna commissariale. Le forze sane della città devono riprendersi gli spazi e i luoghi della città. Non possiamo, né dobbiamo rassegnarci".