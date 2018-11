Insulti docente, fine protesta studenti

(ANSA) - TREBISACCE (COSENZA), 19 NOV - Tornano a frequentare le lezioni gli studenti del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Trebisacce, protagonisti di uno sciopero protrattosi per alcune settimane per protesta contro un'insegnante che avrebbe rivolto ai componenti di una classe una serie di insulti. Gli studenti avevano anche inscenato due cortei, ricevendo, tra l'altro, la solidarietà di altri istituti e del sindaco di Trebisacce, Franco Mundo. Malgrado il ritorno alle lezioni, gli studenti insistono nella richiesta di allontanamento dell'insegnante responsabile degli insulti. "Abbiamo deciso spontaneamente, vista l'impossibilità di ottenere risposte concrete in tempi brevi - affermano gli studenti in un comunicato - di ritornare tra i banchi a compiere il nostro dovere. È proprio in nome del diritto a studiare in un ambiente sereno che abbiamo combattuto e continueremo a combattere. Non lasceremo, quindi, che ci venga attribuita l'intenzione di perdere tempo inutilmente, cavalcando l'onda della protesta".