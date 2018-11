Fiamme negozio no glutine,é stato doloso

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 NOV - É stato di natura dolosa l'incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, a Reggio Calabria, ha distrutto il negozio "Zero glutine life".

Non si esclude, di conseguenza, che l'incendio abbia avuto una matrice estorsiva.

Sull'episodio si é svolta in Prefettura una "Riunione tecnica di coordinamento", convocata dal prefetto, Michele di Bari, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia.

"Nel corso della riunione - riferisce un comunicato della Prefettura - é stata effettuata un'attenta disamina della vicenda e sono stati ascoltati i titolari dell'esercizio commerciale vittime dell'atto intimidatorio".

"Nell'immediatezza dell'episodio delittuoso - si afferma ancora nella nota - erano già state disposte adeguate misure di vigilanza nei confronti degli interessati e dell'attività commerciale".