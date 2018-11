Lsu-Lpu in piazza per stabilizzazione

(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - Rivendicare la stabilizzazione di 4.500 lavoratori che da 20 anni chiedono sicurezza lavorativa. È il motivo che stamani ha portato in piazza, a Catanzaro, centinaia di lavoratori ex Lsu-Lpu provenienti da tutta la Calabria, chiamati a raccolta da Cgil, Cisl e Uil. Notevoli i disagi alla circolazione provocati dalla manifestazione.

"Oggi - hanno sottolineato i sindacalisti - siamo in piazza per incontrare il Prefetto e chiedere di convocare il presidente della Regione, quello dell'Anci e i parlamentari calabresi, ai quali chiederemo di sostenere il nostro emendamento fatto presentare alle camere".

Il motivo della protesta è la convenzione firmata tra Regione e Governo che prevede 21 milioni per le stabilizzazioni, senza deroga ai Comuni. "Con quella cifra - dicono i sindacati - potranno essere stabilizzate 300 persone. Non viene data la possibilità a chi non viene stabilizzato di continuare a lavorare e soprattutto senza le deroghe non si dà la possibilità di stabilizzare tutti".