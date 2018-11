Nuova protesta studenti Trebisacce

(ANSA) - TREBISACCE (COSENZA), 13 NOV - Nuova protesta degli studenti del liceo scientifico Galilei di Trebisacce. Stamani i ragazzi hanno occupato la strada provinciale 153, il vecchio tracciato della statale 106, bloccando il traffico. Dopo una prima manifestazione attuata sabato scorso, ieri gli studenti si erano astenuti dalle lezioni.

Una protesta che va avanti dall'inizio dell'anno ed alla cui origine ci sono dissidi con una docente iniziati già lo scorso anno quando l'insegnante, proprio per superare i problemi insorti, venne spostata in un'altra classe. Situazione che, però, si è ripresentata ad inizio dell'anno scolastico in corso quando la docente è stata assegnata nuovamente dalla nuova dirigente alla classe da cui era stata allontanata.

Gli studenti lamentano il mancato intervento delle autorità scolastiche. Al loro fianco si é schierato anche il sindaco della cittadina ionica Franco Mundo.