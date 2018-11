Lattanzi, Costituzione è ancora moderna

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 13 NOV - "Agli studenti voglio evidenziare il valore e l'attualità della Costituzione.

E' importante sostenere che la Costituzione è ancora attuale e nonostante abbia 70 anni è moderna. Non merita grossi cambiamenti ed è un valore che noi dobbiamo conservare e conoscere". A dirlo è stato il presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi che stamani partecipa al convegno "La più bella al mondo: 70 anni di sana e robusta Costituzione" promosso dal Comune di Castrovillari.

"Questo - ha aggiunto Lattanzi - credo che sia, poi, il messaggio fondamentale. Diciamo tutti che la nostra Costituzione è la Costituzione più bella del mondo. Io non so se è la più bella del mondo ma so che è sicuramente bella. È una Costituzione che ci ha dato 70 anni di pace, di democrazia, di libertà".