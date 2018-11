Flash mob giornalisti a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 NOV - Anche a Reggio Calabria la protesta "Giù le mani dall'informazione", indetta in tutta Italia dalla Fnsi, Federazione nazionale stampa italiana, e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti. In Calabria Sindacato dei Giornalisti e Ordine regionale hanno promosso un flash mob in piazza Italia, davanti la sede della Prefettura. Molti i giornalisti, di varie testate locali e nazionali, che vi hanno preso parte, assieme a cittadini. "Siamo qui per ribadire e sostenere il ruolo importantissimo che ha la libera informazione - ha affermato Michele Albanese, responsabile Fnsi per la legalità - che non può essere uccisa, offesa, denigrata da chi pensa di ridurre quasi a zero le forme di mediazione democratiche e liberali di questo Paese". "Penso che le istituzioni debbano dare l'esempio, non soltanto per quello che fanno, ma anche per quello che dicono", ha commentato il Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà che ha affiancato i giornalisti che hanno esposto uno striscione con le insegne della Fnsi.