Rapina a connazionale,arrestati 2 romeni

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 12 NOV - Due cittadini romeni, di 25 e 42 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto con l'accusa di rapina.

I due, dopo essersi introdotti in casa di un connazionale, lo avrebbero picchiato per poi appropriarsi di 1.600 euro in contanti, una bicicletta e un telefono cellulare.

Le indagini avviate dai militari hanno consentito di rintracciare i presunti responsabili della rapina e di recuperare tutta la refurtiva, che è stata consegnata al legittimo proprietario.

I due cittadini romeni, ritenuti autori della rapina, sono stati portati nel carcere di Crotone.