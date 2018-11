Arance e clementine big in mercati nord

(ANSA) - CATANZARO, 12 NOV - Arance e clementine prodotte dalle aziende calabresi spopolano in questo periodo nella rete dei mercati di Campagna Amica di Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia. A darne notizia è Coldiretti Calabria.

"Attraverso i nostri prodotti di punta, in questo caso gli agrumi - afferma il direttore regionale Francesco Cosentini - tra l'altro vengono esaltate e fatte conoscere le peculiarità del territorio di provenienza. Si crea un rapporto diretto con i consumatori che non sono più 'clienti' ma persone titolari del diritto ad una sana alimentazione".

"I nostri prodotti - sostiene il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto - sono sempre appetibili e richiesti. Per questo stiamo puntando su una concreta opportunità e su una valida metodologia da mettere sempre di più a disposizione delle nostre aziende. Una ricetta della Coldiretti per fronteggiare, inoltre, fenomeni come il caro-prezzi e la diffusione di prodotti di dubbia provenienza, scarsa qualità e gusto omologato".