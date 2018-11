Emoziona spettacolo "Up&Down" di Ruffini

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - Un attore bravo e sorprendente per la sua versatilità sul palco insieme a cinque down e ad un autistico, attori anche loro e sorprendenti anche loro: ha commosso, divertito e fatto riflettere il pubblico del "Politeama" di Catanzaro "Up&Down", lo spettacolo che Paolo Ruffini sta portando con grande successo nei teatri di tutta Italia. Uno spettacolo particolare, originale per come é costruito e realizzato, "diverso" perché interpretato, con grande professionalità e bravura tra l'altro, da attori "diversi", nel senso più umano del termine, che Ruffini guida lungo un percorso teatrale che il pubblico ha mostrato di apprezzare.

Quello che viene fuori, alla fine, é una grande lezione di umanità e di rispetto per gli altri. A dare un tocco in più i monologhi originali e divertentissimi di Ruffini. Prima dello spettacolo il sindaco, Sergio Abramo, il sovrintendente, Gianvito Casadonte ed il dg Aldo Costa hanno ricordato il regista Mario Foglietti, che ci ha lasciato giusto due anni fa.