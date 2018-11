Violenza sessuale e lesioni, arrestato

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 10 NOV - La Polizia di Stato ha arrestato a Palmi un uomo di 35 anni con l'accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia da parte della vittima delle violenze. Il racconto delle angherie subite dalla donna ha consentito agli investigatori, coordinati dal Procuratore Ottavio Sferlazza e dal sostituto Giorgio Panucci, di raccogliere sufficienti elementi indiziari sulle violenze e gravi maltrattamenti cui la compagna dell'uomo era sottoposta.