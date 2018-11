Altomonte, sistema accumulazione energia

(ANSA) - CATANZARO, 9 NOV - Edison ha installato ad Altomonte una batteria da 822 kWh abbinata al proprio impianto fotovoltaico da 3,3 MW.

"L'impianto fornito da Electro Power Systems - è spiegato in un comunicato dell'azienda energetica - agisce a supporto del sistema fotovoltaico di Altomonte compensando la variabilità tipica delle rinnovabili e permettendo di sperimentare le capacità dei sistemi di accumulo di fornire servizi di rete. Le batterie infatti vengono testate nella loro capacità di rendere disponibile, quando necessaria, l'energia elettrica immagazzinata integrando tanto la discontinua produzione rinnovabile quanto la rete. "Il sistema di accumulo di Altomonte - afferma Giovanni Brianza executive vice president strategy, corporate development & innovation di Edison - è un progetto innovativo che permette a Edison di rafforzare il know how nella gestione delle batterie.

L'obiettivo è di studiare le potenzialità di questi sistemi e di sviluppare i modelli di business più adeguati per il loro impiego".