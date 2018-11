Presidente Albania a Università Calabria

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 8 NOV - Il Presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta, é stato in visita nell'Università della Calabria. Accolto dal rettore, Gino Mirocle Crisci, Meta e la delegazione che l'accompagnava hanno incontrato la comunità universitaria su iniziativa del Laboratorio di Albanologia del Dipartimento Culture, Educazione e Società. Il Presidente Meta ha conferito la medaglia d'onore al professor Francesco Altimari, "per i suoi meriti e il suo impegno nella diffusione e nella promozione del patrimonio linguistico e culturale albanese". "Sono fiducioso che da questa università - ha detto il Presidente - emergeranno giovani albanologi di successo, degni studiosi del mondo italo albanese". Il rettore ha poi accompagnato l'ospite in un tour delle biblioteche e dei laboratori d'eccellenza dell'Unical. "Il ruolo della nostra università - ha spiegato Crisci - è particolarmente importante per la Calabria. Grazie al trasferimento tecnologico, infatti, aiutiamo concretamente l'economia del territorio".