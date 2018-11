Fucile senza matricola in fienile

(ANSA) - CAPISTRANO (VIBO VALENTIA), 8 NOV - I carabinieri della Stazione di Monterosso Calabro, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione di reati in materia di armi e droga, hanno effettuato una serie di controlli in alcuni casolari e ruderi nel territorio di Capistrano.

Nell'ambito di uno di questi rastrellamenti, i militari hanno trovato all'interno di un casolare abbandonato, occultato all'interno del fienile, un fucile calibro 12 privo di marca e modello e con la matricola abrasa. Nei pressi del fucile c'era anche una cartucciera completa di 28 munizioni, alcune delle quali a pallini ed altre a palla unica, compatibili con il fucile, che era carico con 2 cartucce.

Sono ora al vaglio degli investigatori, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, una serie di ipotesi volte a verificare la provenienza dell'arma e per identificare il detentore dell'arma.