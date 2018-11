Scontro tra due auto, morto 85enne

(ANSA) - MARANO MARCHESATO (COSENZA), 6 NOV - Un uomo di 85 anni, Giuseppe Savaglio, è morto in un incidente stradale a Marano Marchesato. L'anziano era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Mini Cooper con a bordo due giovani. Savaglio è deceduto poco dopo l'impatto, mentre i due ragazzi sono stati soccorsi dal servizio di emergenza 118 e trasportati nell'ospedale di Cosenza. I due giovani non sarebbero in pericolo di vita.