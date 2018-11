Trentaseienne scomparso in Sila,ricerche

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA), 3 NOV - Un uomo di 36 anni, di cui sono state fornite soltanto le iniziali, A.M., è scomparso da ieri in Sila, nel territorio di San Giovanni in Fiore. L'auto ed i vestiti del trentaseienne sono stati trovati abbandonati lungo la sponda del lago Ampollino.

Sul posto, per le ricerche, sono impegnati il personale del Nucleo di soccorso acquatico dei vigili del fuoco ed i carabinieri di San Giovanni in Fiore.

Al momento, riguardo i motivi della scomparsa dell'uomo, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio.