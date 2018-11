Sequestrati a Lamezia 50 chili di funghi

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 2 NOV - Oltre 50 chilogrammi di funghi, posti in vendita in assenza delle prescrizioni di legge, sono stati sequestrati a quattro distinti venditori dalla Polizia locale di Lamezia Terme, che ha operato con la collaborazione del servizio di Igiene e sanità degli alimenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Otto i verbali elevati.

I sequestri sono stati eseguiti sia all'interno del mercato coperto comunale di Nicastro, sia in occasione del mercato del mercoledì che si svolge nel quartiere. A seguito delle attività ispettive sono state riscontrate numerose irregolarità di carattere igienico-sanitario. Alcuni venditori, inoltre, sono risultati sprovvisti dell'apposita abilitazione micologica.

Polizia locale e Asp hanno rinnovano l'appello ai cittadini a non comprare funghi freschi da venditori itineranti a causa della scarsa sicurezza del prodotto.