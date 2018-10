Province:Catanzaro e Vibo,vince c.destra

(ANSA) - CATANZARO, 31 OTT - Sergio Abramo e Salvatore Solano, entrambi del centrodestra, sono i nuovi presidenti delle Province di Catanzaro e di Vibo Valentia.

Abramo, che è anche il sindaco del capoluogo della Calabria, era sostenuto dalle liste "Centrodestra per la Provincia", "Destra civica" e "La Provincia ci lega", espressione di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia. Ha battuto Ernesto Alecci, sindaco di Soverato, candidato del Partito democratico e di "Area civica". Salvatore Solano, sindaco di Stefanaconi, é stato sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento nazionale sovranista e dal gruppo "Vibo Unica". Distaccato lo sfidante, Antonino Schinella, in quota Pd, sindaco di Arena.

Abramo subentra alla presidenza della Provincia di Catanzaro ad Enzo Bruno, del centrosinistra. Presidente uscente della Provincia di Vibo Valentia era Andrea Niglia, sindaco di Briatico, Comune sciolto la scorsa primavera per presunte infiltrazioni mafiose.