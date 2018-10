Furto a scuola,rubati computer e monete

(ANSA) - CROTONE, 30 OTT - Persone non identificate si sono introdotte nei locali dell'Istituto scolastico Gravina di Crotone e hanno rubato un computer portatile e del denaro. Il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Durante la notte i ladri, dopo avere infranto il vetro di una finestra, sono riusciti ad entrare nel plesso appropriandosi oltre che del computer utilizzato per le attività didattiche anche delle monete contenute nella cassa di un distributore automatico di snack e bevande, posto all'interno dei locali, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.