Fila a Milano per sentire Mimmo Lucano

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Centinaia di milanesi si sono messi in coda fuori da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per partecipare all'incontro promosso dal centrosinistra di 'Milano in Comune', con Mimmo Lucano, sindaco di Riace sospeso dopo essere stato indagato in un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, la sala più capiente del Comune, non sono riuscite ad entrare tutte le persone che volevano sentire Lucano. Molte di loro sono rimaste fuori e l'ex sindaco è uscito a salutarle e a parlare con loro, prima dell'incontro previsto per le 20, e dopo aver incontrato faccia a faccia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "È incredibile quello che mi succede - ha detto - ho questa gratificazione e la consapevolezza che la gente ha compreso e capito anche da lontano la mia situazione e questo mi dà la forza per continuare sulla strada che anni fa abbiamo iniziato".