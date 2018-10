Deteneva marijuana, denunciato gambiano

(ANSA) - CATANZARO, 30 OTT - Gli agenti del Commissariato di Ps di Catanzaro Lido hanno denunciato un extracomunitario ventiduenne, originario del Gambia, sorpreso con 2,57 grammi di marijuana avvolti in un involucro termosaldato nascosto nella tasca dei pantaloni.

Il ragazzo, che era privo di documenti, è stato condotto negli uffici del commissariato dove, a seguito di controlli, è risultato destinatario di due provvedimenti amministrativi: un divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni, emesso dal Questore nell'aprile del 2017 e un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Catanzaro a maggio del 2018 con contestuale ordine di lasciare il territorio italiano. Inoltre il giovane ha precedenti penali e di polizia in materia di droga per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio, rapina e minaccia. A suo carico è stato emesso un ulteriore decreto di espulsione con contestuale ordine di lasciare il territorio italiano.