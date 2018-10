Halloween: sequestrati 1.400 prodotti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 29 OTT - Oltre 1.400 prodotti messi in vendita in vista della festa di "Halloween" sono stati sequestrati nel Vibonese dai carabinieri del Nas di Vibo Valentia e di Catanzaro, che hanno anche elevato sanzioni per 18 mila euro.

Tra gli esercenti controllati dai militari molti gli operatori di nazionalità cinese risultati non in regola. In particolare sono stati sequestrati prodotti come maschere tipo teschio e "anonymous", quelle con paillettes e ancora costumi ed altri articoli come denti da vampiro e palloncini che sarebbero stati venduti a grandi e soprattutto a piccini.

I prodotti posti sotto sequestro sono risultati tutti privi delle indicazioni di legge (marchio CE - tipologia del prodotto etc.) ed è emerso che sono stati fabbricati con materiale di scarsa qualità o composti che possono incidere sulla salute dei consumatori finali.