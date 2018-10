Crotone: esonerato Stroppa, arriva Oddo

(ANSA) - CROTONE, 29 OTT - Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone. La società lo ha esonerato, chiamando al suo posto Massimo Oddo.

Decisivo per l'esonero di Stroppa è stato il pareggio casalingo di ieri con la Salernitana.

Oddo non sarà comunque disponibile per la trasferta di mercoledì a Lecce, in occasione della quale sulla panchina del Crotone siederà il tecnico della primavera Ivan Moschella.