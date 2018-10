Incendio distrugge agriturismo

(ANSA) - GUARDAVALLE (CATANZARO), 28 OTT - Un incendio, sulle cui origini sono in corso indagini, ha distrutto un agriturismo in contrada Pietrarotta a Guardavalle. Le fiamme sono divampate stamani intorno alle 6. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. Le fiamme hanno completamente distrutto la zona ristorante, la cucina e le sale ricevimenti. Nessuno è rimasto ferito.

Per spegnere il rogo sono intervenute anche squadre del distaccamento di Soverato e della sede Centrale con supporto di autobotte. L'incendio ha distrutto complessivamente oltre 600 metri quadrati di locali. In via precauzionale la struttura è stata dichiarata inagibile in attesa di ulteriori verifiche tecniche. Al momento i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi circa l'origine dell'incendio.